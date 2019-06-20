Конституционный суд Украины признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Киев, 20 июня. Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. Об этом сообщает информационное агентство «Укринформ» со ссылкой на источник в суде.

По данным агентства, 20 июня в Киеве состоялось закрытое заседание Большой палаты Конституционного суда, по итогам которого указ президента Украины о роспуске Верховной рады был признан законным.

«Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады», — говорится в сообщении​​​.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В этот же день Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады восьмого созыва. Кроме того, президент Украины назначил внеочередные выборы в парламент, которые состоятся 21 июля. Кроме того, Зеленский пообещал внести изменения в закон о выборах в Верховную раду. Изменения предполагают отмену мажоритарной системы и снижение проходного барьера в Раду с 5 до 3%.

Стоит отметить, что согласно украинскому законодательству президент имеет право распустить парламент не позже чем за полгода до истечения сроков полномочий депутатов текущего созыва. Депутаты VIII созыва были избраны 27 ноября 2014 года — таким образом, срок, до которого глава государства мог распустить парламент, истекал 27 мая.

