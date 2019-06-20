На форуме «Россия — Африка» континенту прочат стать вторым Китаем

Состояние экономики Африки говорит о широких перспективах этого региона. В частности, страны Африки напоминают то самое «положение перед прыжком», в котором находился Китай в 1990-х годах. Об этом на экономической конференции «Россия — Африка» рассказала директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В первую очередь источником возможностей для широкого экономического роста стран Африки являются богатейшие запасы полезных ископаемых на Африканском континенте. В частности, это и редкие металлы, используемые в сфере высоких технологий, — кобальт и тантал.

«Африка имеет и большое количество рабочей силы за счет демографической ситуации», — пояснила Абрамова.

Кроме того, в настоящее время расширяется и внутренний рынок Африки.

«Африканский континент безусловно нуждается в интеграции, — рассуждает африканист. — Каждая страна Африки по отдельности довольно слаба, но, интегрируясь, можно будет более свободно использовать ресурсы».

Кроме того, именно объединение стран Африки и интеграция стран региона облегчит вход на африканские рынки для зарубежных инвесторов.

«Им можно будет договариваться сразу со всем континентом, а не вести переговоры с отдельными странами», — объяснила директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

Таким образом, именно создание региональных экономических объединений даст мощный толчок развитию стран Африки, добавила она.

«Не протекционизм, а интеграция сможет сыграть большую роль в развитии экономики региона», — подчеркнула Абрамова.

Постоянный секретарь правительства по политическим и экономическим вопросам Нигерии Габриэль Адуда поблагодарил российские власти и президента России Владимира Путина за поддержку стран Африканского континента.

«От имени Нигерии я бы хотел поприветствовать отношение России к нашей стране и другим странам Африки. Мы благодарим правительство РФ за предоставленную возможность провести собрания акционеров Афрэксимбанка», — сказал Адуда.

Ранее в ходе экономической конференции «Россия — Африка» профессор Кембриджского университета Ха Джун Чхан обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в агрессивной протекционистской торговой политике, которая проводится с помощью введения дополнительных тарифов и ряда иных экономических мер.