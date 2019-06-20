Путин объяснил, почему называет западные страны «партнерами»

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин, выступая на прямой линии, объяснил, почему он продолжает называть западные страны «партнерами», несмотря на их откровенно агрессивную риторику.

По словам главы государства, он, хоть и вырос во дворе, но во дворе петербургском. Детство, проведенное в культурной столице России, где есть такие учреждения, как «Эрмитаж» и Большой драматической театр имени Товстоногова, наложило на него отпечаток.

«Я представляю Россию — это высокообразованная страна с богатой культурой», — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент отметил, что вежливое обращение к партнерам может помочь в будущем восстановить испорченные отношения.

«Когда отношения с зарубежными странами становятся критичными, последним инструментом восстановления оказываются отношения между лидерами. И эту дверь никогда нельзя захлопывать», — добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что готов встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом, если Вашингтон проявит интерес к этим переговорам. Он также очертил круг возможных тем, которые можно было бы обсудить, если эта встреча все же состоится — пролонгация договора СНВ-3 и двусторонние отношения.