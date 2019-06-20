Путин пошутил о Зеленском в ответ на просьбу рассказать анекдот

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии не стал рассказывать анекдоты о себе, пошутив, что теперь у него есть коллега, у которого этого получится лучше.

«У меня теперь есть коллега, который справится с этим лучше, чем я», — сказал президент, намекая на Владимира Зеленского.

Напомним, новый глава Украины до своего избрания на пост президента страны был КВНщиком, актером и шоу-меном.

В ходе сегодняшней прямой линии Путин, комментируя отказ украинского президента от диалога с народными республиками Донбасса, высказал мнение, что Зеленскому нужно понять, что он находится не в комедии.

Российский лидер заметил, что помнит Зеленского еще по выступлениям в Клубе веселых и находчивых. Но тогда это было смешно, а сейчас — «не смешно», подчеркнул Владимир Путин.