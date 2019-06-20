Путин доказал, что он не инопланетянин

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин в ходе блиц-опроса в рамках прямой линии ответил, как он сможет доказать, что не инопланетянин.

В ответ на вопрос, не пришелец ли он, Путин ответил отрицательно.

«У меня есть свидетели и доказательства, например, мои дети», — пояснил он.

Напомним, у Владимира Путина есть две дочери. С их матерью Людмилой Путин был в браке с 1983 по 2014 год.

В этом году традиционная прямая линия россиян с Владимиром Путиным стала уже 17-й по счету. Она продлилась 4 часа и 10 минут. Глава государства успел ответить на 85 вопросов, поступивших от граждан РФ.

Россияне спрашивали президента о решении проблем с оказанием медицинской помощи в регионах, жаловались на нехватку врачей, низкие зарплаты. Поступали обращения и относительно плохой реализации мусорной реформы, отсутствия развитой инфраструктуры. Глава государства объяснил, почему было принято решение повысить НДС, почему в России есть проблема высокой стоимости билетов на внутренние авиаперелеты.

Россиян волновала и тема внешней политики РФ. Спросили президента о планах встретиться с новым главой Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом. Кроме того, Путина попросили оценить шансы войны Штатов и Ирана из-за нападения на танкеры в Оманском заливе.