Путин доказал, что не инопланетянин

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин в ходе блиц-опроса в рамках прямой линии ответил, как он сможет доказать, что не инопланетянин.

«Вы не инопланетянин?» — спросили главу государства.

Путин ответил отрицательно и объяснил, что может доказать это.

«У меня есть свидетели и доказательства, например, мои дети», — пояснил он.

Напомним, у Владимира Путина есть две дочери. С их матерью Людмилой Путин был в браке с 1983 по 2014 года.