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Путин заявил о необходимости защитить инфраструктуру РФ с помощью импортозамещения

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Путин заявил о необходимости защитить инфраструктуру РФ с помощью импортозамещения

Москва, 20 июня. Российские власти должны заниматься импортозамещением, чтобы защитить критически важную инфраструктуру. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос генерального директора группы компаний InfoWatch Натальи Касперской.

«Импортозамещение — это то, чем мы занимаемся. Но что важно — защитить критически важную инфраструктуру. Нужно развивать внутренний рынок», — подчеркнул он.

По словам российского президента, речь в данном случае идет о мотивировании российских органов и компаний, чтобы они закупали продукцию отечественного производства, а не зарубежного.

Ранее Путин заявлял, что российские власти предпринимают шаги, чтобы защитить страну от кибератак. Так он прокомментировал статью американской газеты The New York Times о кибератаках США на Россию. Глава РФ отметил, что слышал об этом материале, однако пока непонятно, как трактовать это заявление — был вброс или была выдана информация.

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Автор: Антон Соколов
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