Путин раскрыл секрет борьбы с ленью

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин рассказал, как бороться с ленью. На этот вопрос глава государства ответил в рамках «блица» во время прямой линии.

Обращение президенту оставил один из российских школьников. Он отметил, что все знают и видят, как много работает президент, и спросил: «как бороться с ленью?» Владимир Путин раскрыл секрет борьбы.

«Насколько я помню, психологи считают, что лень — нормальное состояние человека, вызванное тем, что организму хочется отдохнуть… Нет никакого способа бороться с ленью, кроме как начать работать», — ответил Владимир Путин.

Отметим, прямая линия с президентом РФ стартовала в 12.00 по московскому времени, и к этому часу в эфире — уже на протяжении четырех часов.

Это 17-я по счету прямая линия с Владимиром Путиным. Сообщалось, что в этом году поступило более 1,5 миллиона запросов. По ряду поступивших обращений уже назначены проверки. Вопросы к главе государства принимаются в прямом эфире вплоть до окончания программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». Сообщалось, что на колл-центр и приложение прямой линии совершаются кибератаки из-за рубежа, однако специалистам удается с ними справляться.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал о формате прямой линии в 2019 году. Во время программы Владимир Путин постарается уделить максимальное внимание вопросам жителей страны. Руководители регионов и члены правительства в случае необходимости выходят на связь в прямом эфире. Местом проведения прямой линии в 2019 году был выбран Гостиный двор.