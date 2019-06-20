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Путин ответил на предложение проехать по стране инкогнито

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Путин ответил на предложение проехать по стране инкогнито

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о каникулах президента. Российскому лидеру предложили проехать инкогнито по стране, чтобы понять, что на самом деле происходит.

Путин констатировал, что ездит по стране. Он уточнил, что мечтает путешествовать инкогнито, но это невозможно.

«Я езжу по стране, — заметил российский лидер. — И даже через свежепокрашенную траву и скамейки видно, что происходит на самом деле».

Прямая линия с Путиным началась в 12.00 по московскому времени и идет уже дольше четырех часов. Во время прямого эфира вопросы также можно задавать через приложения «Москва — Путину» и «ОК Live».

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Автор: Катерина Иванова
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