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Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

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Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Москва, 20 июня. Умер владелец российского коммерческого банка «Уралсиб» Владимир Коган, об этом Федеральному агентству новостей сообщила вице-президент банка, руководитель службы внешних коммуникаций Ирина Волина.

Российский банкир скончался в возрасте 56 лет. В прошлом году Владимир Коган перенес инсульт. С того момента его здоровье резко ухудшилось и банкир долго болел.

В августе 2018 года Владимир Коган был удостоен ордена Почета за «многолетнюю добросовестную работу».

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Автор: Ирина Селезнева
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