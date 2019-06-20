Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Москва, 20 июня. Умер владелец российского коммерческого банка «Уралсиб» Владимир Коган, об этом Федеральному агентству новостей сообщила вице-президент банка, руководитель службы внешних коммуникаций Ирина Волина.

Российский банкир скончался в возрасте 56 лет. В прошлом году Владимир Коган перенес инсульт. С того момента его здоровье резко ухудшилось и банкир долго болел.

В августе 2018 года Владимир Коган был удостоен ордена Почета за «многолетнюю добросовестную работу».