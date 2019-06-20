Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства
Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Путину напомнили о том, что экс-президент России Борис Ельцин в свое время понял необходимость того, чтобы правительство возглавил Евгений Примаков. Действующему главе государства предложили назначить главой правительства Грудинина, который был его соперником на выборах президента в 2018 году.
Президент отметил, что между Примаковым и Грудининым есть существенная разница.
«Но у Примакова не было счетов за границей. Он не занимался бизнесом, — напомнил российский лидер, отвечая на поступившее предложение. — Евгений Максимович был абсолютно чистый и прозрачный человек, поэтому, прежде чем принять такие кадровые решения, как предлагаются, нужно хорошо подумать. Надо бы для начала вывести деньги из офшоров».
Прямая линия с Путиным началась в 12.00 по московскому времени и продлилась дольше четырех часов.
В конце апреля имя Грудина вновь появилось на страницах СМИ: бывшая жена гендиректора отсудила у него две трети совместного имущества. Речь идет о банковских счетах, ценных бумагах, акциях, в том числе ЗАО «Совхоз имени Ленина».
Видновский городской суд Московской области во вторник удовлетворил иск Ирины Грудининой. Ранее женщина высказывала опасения, что Грудинин он может использовать депутатский мандат при разводе и переписать совместно нажитое имущество «на какие-то третьи лица». Однако ЦИК России отказался передать Грудинину депутатский мандат нобелевского лауреата Жореса Алферова.