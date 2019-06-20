Путин прокомментировал дело журналиста Голунова

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова, который был задержан по подозрению в сбыте наркотиков.

Глава государства напомнил, что уголовное дело в отношении Ивана Голунова было прекращено, отметив, что теперь необходимо провести следственные действия, которые позволят установить всех виновных в этой ситуации.

Кроме того, президент заявил о необходимости более строго контроля за деятельностью правоохранительных органов в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Чтобы ради галок людей в тюрьму не сажали. Чтобы не было случаев, как с тем журналистом», — добавил Путин.

Напомним, 6 июня в Москве был задержан журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов по подозрению в сбыте наркотических средств. Задержание журналиста вызвало возмущение со стороны общественности, после чего к этому делу подключились представители Совета при президенте РФ по правам человека, Уполномоченного по правам человека, Союза журналистов РФ и Общественной палаты Москвы. Благодаря их участию удалось добиться прекращения уголовного преследования журналиста. 11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела против Ивана Голунова.

При этом либерально-оппозиционные силы решили воспользоваться этой ситуацией для организации провокаций и беспорядков во время праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России. При этом сам Голунов и руководство издания «Медуза» призывали россиян не участвовать в незаконном митинге 12 июня. Несмотря на эти обращения и призывы оппозиционные силы вышли на незаконный митинг, однако благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции удалось избежать провокаций.