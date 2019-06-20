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Путин обсудит с Бегловым и Собяниным вопрос о футбольных манежах для школ

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Путин обсудит с властями Москвы и Петербурга вопрос о футбольных манежах для школ

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал обсудить с властями Москвы и Санкт-Петербурга вопрос о строительстве футбольных манежей для школ. 

В ходе беседы с российским лидером присутствовавшие на мероприятии отметили, что в этом вопросе есть определенные административные барьеры. Президента попросили обратить внимание на эту проблему.

Путин пообещал поговорить на эту тему с мэром столицы Сергеем Собяниным и врио главы Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«Главное, чтобы обеспечили работу заведений», — добавил он.

Президент обратил внимание на то, что футбольные манежи важны для проведения соревнований, в частности межвузовских и межшкольных.

В четверг проходит прямая линия с президентом РФ, она 17-я по счету, поступило более 1,8 миллиона вопросов. Напомним, рекордсменом по продолжительности стал эфир в 2013 году – тогда прямая линия длилась 4 часа 47 минут. За это время Путин дал ответ на 80 вопросов. Отметим, что по ряду поступивших к главе государства обращений уже проводятся проверки.

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Автор: Екатерина Кухарева
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