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Путин рассказал, сколько времени он проводит в воздухе

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Путин рассказал, сколько времени он проводит в воздухе

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что провел с 2012 года в перелетах несколько часов.

«С 2012 года по сегодняшний день, если посчитать, сколько я в воздухе находился, в общей сложности несколько месяцев», — сказал глава государства, отвечая на вопрос курсантки Краснодарского авиационного училища летчиков. 

Глава государства также ответил, есть ли у девушки-летчицы шанс попасть в экипаж к президенту. 

«Наверное, есть. Но обращаю внимание, что я пользуюсь самолетами авиакомпании «Россия», а они не входят в состав Вооруженных сил», — добавил Путин. 

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин проводит прямую линию, в ходе которой отвечает на вопросы россиян. 

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Автор: Данила Копп
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