Путин рассказал, сколько времени он проводит в воздухе

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что провел с 2012 года в перелетах несколько часов.

«С 2012 года по сегодняшний день, если посчитать, сколько я в воздухе находился, в общей сложности несколько месяцев», — сказал глава государства, отвечая на вопрос курсантки Краснодарского авиационного училища летчиков.

Глава государства также ответил, есть ли у девушки-летчицы шанс попасть в экипаж к президенту.

«Наверное, есть. Но обращаю внимание, что я пользуюсь самолетами авиакомпании «Россия», а они не входят в состав Вооруженных сил», — добавил Путин.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин проводит прямую линию, в ходе которой отвечает на вопросы россиян.