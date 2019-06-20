Путин назвал необоснованными санкции США против Ирана
Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин назвал необоснованными санкции, которые США ввели против Ирана.Об этом он заявил, отвечая на вопросы по прямой линии.
«Иран полностью выполняет требования МАГАТЭ, ничего не нарушает и применение к нему каких-либо санкций мы считаем необоснованным», — подчеркнул он.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. Таким образом, глава Белого дома сорвал уже подготовленное и подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение, которое предполагает постепенное снятие санкций с Ирана в обмен на предоставление доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.
Многие европейские лидеры осудили политику Вашингтона и заявили, что будут сохранять свою приверженность достигнутым ранее договоренностям, несмотря на неожиданную смену курса США. Был создан специальный механизм торговли с Ираном в обход американских санкций. Вашингтон пообещал наказать страны, которые не соблюдают односторонних предписаний Белого дома в отношении Ирана.