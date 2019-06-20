Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин подал главе Тюменской области заявку на подключение к водопроводу всех жителей села Каскара

45
0 Оставить комментарий

Путин подал главе Тюменской области заявку на подключение к водопроводу всех жителей села Каскара

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии потребовал от губернатора Тюменской области Александра Моора подключить село Каскара, которое осталось без чистой воды, к водопроводу, идущему от регионального центра.

Прямая линия с Путиным началась в 12.00 по московскому времени. Во время прямого эфира вопросы также можно задавать через приложения «Москва — Путину» и «ОК Live».

infox - new
Автор: Катерина Иванова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров