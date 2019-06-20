Путин подал главе Тюменской области заявку на подключение к водопроводу всех жителей села Каскара

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии потребовал от губернатора Тюменской области Александра Моора подключить село Каскара, которое осталось без чистой воды, к водопроводу, идущему от регионального центра.

Прямая линия с Путиным началась в 12.00 по московскому времени. Во время прямого эфира вопросы также можно задавать через приложения «Москва — Путину» и «ОК Live».