Сеул, 20 июня. Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который скоро появится на рынках всего мира.

Kia официально представила новый кроссовер Seltos. По данным пресс-службы, новинку от предыдущих моделей отличает удлиненный капот, узкие светодиодные фары, задний бампер с имитацией выпускных патрубков, а также широкие шины.

Кроме того, автомобиль отличает увеличенный клиренс. Как уточнили разработчики, в зависимости от комплектации машина будет иметь 16-, 17- или 18-дюймовые легкосплавные диски.

Ранее были опубликованы фото аналога Hyundai Creta от Kia. Первые снимки новинки от южнокорейской компании Kia появились в Сети. Прототипом внедорожника является концепт Signature SP.

Ранее автопроизводитель заявил, что компактный кроссовер Kia появится и на российском рынке. Однако никакой информации о технических характеристиках и дизайне машине не было. Фотошпионам удалось сделать снимки новинки.

Стало известно, что на американском рынке кроссовер будет продаваться под именем Seltos. Он расположится между автомобилями Soul и Sportage и составит составит конкуренцию Hyundai Creta.

Новинка получила характерную радиаторную решетку «Нос тигра», защиту нижней части кузова, многосекционные светодиодные головные фары и задние фонари. Мировая премьера внедорожника Kia Seltos состоится летом.

Ранее опубликовали первые кадры салона нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который проходит финальные тесты.

Ранее сообщалось, что Kia на мероприятии в южнокорейской столице презентовал два новых концептуальных кроссовера. Модель Mohave Masterpiece представляет собой прототип серийного Kia Mohave нового поколения, а SP Signature стал развитием продемонстрированного в прошлом году концепт-кара SP.