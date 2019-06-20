Путин объяснил рост цен на авиабилеты

Москва, 20 июня. В росте цен на авиабилеты нет ничего хорошего, правительство предпринимает необходимые шаги. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в эфире прямой линии.

Российский лидер рассказал, что НДС для авиаперевозок не повышался, а в некоторых случаях он и вовсе обнулен. При этом рост цен на билеты связан в том числе с подорожанием авиационного топлива: например, рост цен на керосин составил 30%. Стоимость авиабилетов в связи с этим увеличилась. У «Аэрофлота» треть цены билета составляет топливо, отметил президент.

«Это явное упущение», — сказал Владимир Путин.

Он пообещал, что правительство разберется с данным вопросом.