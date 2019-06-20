Путин назвал РФ единственной военной державой, сокращающей расходы на вооружение

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия сокращает военные расходы. При этом наша страна владеет самым передовым оружием, отметил глава государства во время прямой линии.

В прямом эфире житель Москвы спросил у Путина, зачем по телевизору показывают так много сюжетов про вооружение России и уточнил, к какой войне готовится наша страна. В ответ глава государства вспомнил несколько поговорок.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что Россия не является лидером по расходам на вооружение. Глава государства сообщил, что наша страна занимает лишь седьмое место в мире по данному показателю. По словам Путина, на первой строчке этого списка находятся США с расходами 750 миллиардов долларов. На втором месте — Китай, который тратит на вооружение 117 миллиардов долларов. Также Россию в этом рейтинге опережают Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и Япония. Путин рассказал, что РФ тратит на вооружение 47 миллиардов долларов.

«У нас очевиден тренд на сокращение военных расходов, ни одна большая страна этого не делает. Мы должны гордиться тем, что, несмотря на скромные расходы, мы не только обеспечиваем военный паритет, но и имеем самое передовое оружие, которого нет ни у кого», — подчеркнул президент РФ.

Путин отметил, что это обстоятельство должно вызывать гордость и уважение к тем, что занимается военным строительством и работает в науке.

Передача «Прямая линия с Владимиром Путиным» вышла в эфир в 17-й раз. В этом году до начала трансляции было получено более 1,5 миллиона обращений от граждан. Во время прямой линии задать вопрос Путину можно было по телефону, либо с помощью SMS-сообщения. Все звонки и сообщения были бесплатными для граждан РФ и абонентов российских мобильных операторов. Федеральное агентство новостей вело текстовую онлайн-трансляцию прямой линии.