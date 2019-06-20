Путин назвал главные темы возможной встречи с Трампом

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом, если США выступят с подобной инициативой.

Он также очертил круг возможных тем, которые можно было бы обсудить, если эта встреча все же состоится.

«Диалог всегда хорош и востребован. Если американская сторона проявляет интерес, мы готовы к этому... Есть, о чем поговорить», — отметил российский лидер, выступая на прямой линии.

По словам Путина, речь на переговорах с Трампом может зайти о договоре СНВ-3 (соглашение о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), срок действия которого в скором времени закончится. Кроме того, необходимо обсудить тему налаживания двусторонних отношений и экономического взаимодействия.

Глава государства обратил внимание на то, что американские компании, работающие в России, при Трампе увеличили свою активность, несмотря на санкции.

Путин также добавил, что отношения между США и Россией во много осложняются из-за американского истеблишмента, который зарабатывает политические очки на антироссийской повестке. Эти политики «пытаются что-то выловить для себя в мутной воде» и придумывают фейки, очерняющие РФ. Сам же Трамп весьма ограничен различными политическими институтами.

Отметим, что схожую точку зрения в разговоре с Федеральным агентством новостей ранее озвучил американист-политолог Константин Блохин. По его словам, Трамп хочет прагматичных отношений с Россией. При этом он подчеркнул, что после провала расследования о «вмешательстве» России президент США значительно укрепил свои позиции.