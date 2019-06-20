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Пучков об ответах Путина на прямой линии: Его позиция как всегда разумная и грамотная

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«Гоблин» Пучков оценил ответ Путина и раскритиковал позицию Федермессер

Писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков дозвонился на прямую линию с Владимиром Путиным, чтобы задать вопрос, будет ли усилена ответственность вплоть до уголовной за распространение фальшивых (так называемых «фейковых») новостей, особенно таких, которые представляют общественную опасность. Президент согласился с необходимостью усиления борьбы в этой сфере, подчеркнув, что проблема стоит остро. При этом президент отметил, что сначала нужно всем вместе посмотреть на правоприменительную практику.

«Тогда и решим, достаточно ли этого, или нужно что-то сделать дополнительно», — подчеркнул глава государства.

Федеральное агентство новостей спросило Дмитрия Пучкова, трудно ли ему было дозвониться на прямую линию и удовлетворен ли он ответом президента.

«Это было не просто — дозвониться, считаю — повезло, — ответил писатель. — А насчет удовлетворенности ответом, ну это же вопрос не про то, что надо немедленно схватить саблю и срубить все на корню. Проблема действительно требует длительных и вдумчивых действий, проработку юристами и прочее. Надеюсь, хоть как-то что-то сдвинется. Все-таки от главы государства зависит многое».

Отвечая на вопрос, как он оценивает общение президента с россиянами в этом году, Пучков рассказал, что смотрел практически все прямые линии с Путиным и вполне удовлетворен тем, что услышал.

«Позиция [Путина] как всегда разумная, взвешенная, юридически грамотная, и это надо отметить отдельно», — сказал собеседник ФАН.

Отвечая на вопрос, как он оценивает общение президента с россиянами в этом году, Пучков рассказал, что смотрел практически все прямые линии с Путиным и вполне удовлетворен тем, что услышал

Отвечая на вопрос, согласен ли он с предложением о частичной декриминализации некоторых нарушений в области медицинских наркотиков, Пучков отметил, что, по его мнению, антинаркотическую борьбу нужно наоборот, усиливать.

«Чисто для справки вам скажу: у нас от наркотиков и от причин, связанных с наркотиками, в год умирает от 100 тысяч до 130 тысяч человек относительно молодых людей. Вот война в Афганистане была, там за десять лет убили 14 тысяч. А сейчас 130 тысяч в год умирает. Давайте расширим, чтобы 200 тысяч умирало?! 300 тысяч?!

На мой взгляд — это безумие, нужно наоборот усиливать меры по противодействию [распространению наркотиков]», — подчеркнул Дмитрий «Гоблин» Пучков.

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Автор: Ирина Петрова
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