Пучков об ответах Путина на прямой линии: Его позиция как всегда разумная и грамотная

Писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков дозвонился на прямую линию с Владимиром Путиным, чтобы задать вопрос, будет ли усилена ответственность вплоть до уголовной за распространение фальшивых (так называемых «фейковых») новостей, особенно таких, которые представляют общественную опасность. Президент согласился с необходимостью усиления борьбы в этой сфере, подчеркнув, что проблема стоит остро. При этом президент отметил, что сначала нужно всем вместе посмотреть на правоприменительную практику.

«Тогда и решим, достаточно ли этого, или нужно что-то сделать дополнительно», — подчеркнул глава государства.

Федеральное агентство новостей спросило Дмитрия Пучкова, трудно ли ему было дозвониться на прямую линию и удовлетворен ли он ответом президента.

«Это было не просто — дозвониться, считаю — повезло, — ответил писатель. — А насчет удовлетворенности ответом, ну это же вопрос не про то, что надо немедленно схватить саблю и срубить все на корню. Проблема действительно требует длительных и вдумчивых действий, проработку юристами и прочее. Надеюсь, хоть как-то что-то сдвинется. Все-таки от главы государства зависит многое».

Отвечая на вопрос, как он оценивает общение президента с россиянами в этом году, Пучков рассказал, что смотрел практически все прямые линии с Путиным и вполне удовлетворен тем, что услышал.

«Позиция [Путина] как всегда разумная, взвешенная, юридически грамотная, и это надо отметить отдельно», — сказал собеседник ФАН.

Отвечая на вопрос, согласен ли он с предложением о частичной декриминализации некоторых нарушений в области медицинских наркотиков, Пучков отметил, что, по его мнению, антинаркотическую борьбу нужно наоборот, усиливать.