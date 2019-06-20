Москва, 20 июня. Правительство РФ не только думает, как обезопасить страну и ее население от кибератак, но и предпринимает шаги в этом направлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Российского лидера попросили прокомментировать статью американской газеты The New York Times о кибератаках США на Россию. Глава РФ отметил, что слышал об этом материале, однако пока непонятно, как трактовать это заявление — был вброс или была выдана информация.

«Мы должны реагировать. Мы неоднократно предлагали американским партнерам начать диалог. Но пока никакого вразумительного ответа не получили», — отметил президент.

По его словам, 44-й глава Белого дома Барак Обама перед уходом с поста согласился начать переговоры, однако не успел, ничего не было сделано. Действующая администрация США никакого ответа не предоставила, добавил он. Путин рассказал, как Россия будет реагировать на кибератаки.

«Что касается работы критически важной инфраструктуры, мы должны обезопасить себя, мы не только думаем об этом, но и делаем», — подчеркнул глава РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер обсудит со своим американским коллегой Дональдом Трампом тему кибератак, если их встреча в Осаке состоится. Официальный представитель Кремля отметил, что под кибератакой подразумеваются попытки внедрения, попытки инфильтрации вредоносного состава, попытки взлома, попытки получения контроля над ресурсами.

Российские специалисты, по его словам, работают круглосуточно, чтобы обеспечить кибербезопасность страны. Песков напомнил, что за несколько дней до прошлой прямой линии с президентом РФ и само мероприятие, а также два крупнейших телеканала были подвергнуты мощнейшей кибератаке, источники которой находились за рубежом.