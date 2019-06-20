Путин пообещал сохранить НДС на все авиаперевозки по России
Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии пообещал сохранить НДС на все авиаперевозки по стране.
Глава государства отметил, что количество перевозок возрастает. Однако, по словам Путина, в том, что растут тарифы на авиационные перевозки, «нет ничего хорошего». Тем не менее правительство предпринимает необходимые шаги для решения этой проблемы.
«Мы сохранили НДС на все авиационные перевозки, в том числе через Москву. А те авиационные перевозки, которые осуществляются не через Москву, с целью стимулирования межрегиональных перевозок, там НДС обнулен», — отметил российский лидер.
Во время прямой линии также показали сюжет, касающийся работы аэропорта в Горно-Алтайске.
Глава государства напомнил, что аэропорт строился по его прямому указанию, поскольку до этого летать туда можно было только через Барнаул, а это «никак не способствовало развитию туристического потенциала».
«Потенциал там колоссальный. И мне было приятно слышать, что туристический поток там увеличился в разы. Это то, чего мы хотели добиться», — заявил российский лидер.