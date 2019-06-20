Олег Сирота прокомментировал решение Путина о поддержке фермеров и раскрутке сыров

Решение президента РФ Владимира Путина поддержать небольшие фермерские хозяйства позволит создать в России сильные гастрономические бренды. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал фермер-сыровар, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота, оценивший вопрос своего коллеги президенту.

Во время прямой линии фермер из Ярославской области Борис Акимов пожаловался президенту на то, что львиная доля средств государственной поддержки направлена на крупные агрохолдинги, а не на мелкие крестьянско-фермерские хозяйства.

Производитель российского аналога хамона также попросил у Владимира Путина поддержки в раскрутке фермерских брендов. Владимир Путин согласился с фермером и пообещал отдать поручение по подготовке предложений в этом направлении.

«Предложение по раскрутке гастрономических брендов мы полностью поддерживаем. Мы двигаем наши подмосковные, истринские сыры. В нашем регионе это тоже развивается: есть луховицкие огурцы, есть коломенская пастила. Чем больше этого будет, тем лучше», — рассказал ФАН Олег Сирота.

По словам фермера, аналогичные бренды можно найти в каждом регионе. При должной поддержке любой из них мог бы стать одной из визитных карточек страны.

«В Италии «Пармезано реджано» (Parmigiano Reggiano. — Прим. ФАН) появился как продукт государственной поддержки, это ни для кого не секрет. Вот вы прилетаете в Италию и там все завешано билбордами «Пармезано реджано», «сыры этого региона». У нас должно быть то же самое: ты прилетаешь в «Шереметьево» и видишь огромный билборд — подмосковные сыры, луховинские огурцы, покупайте луховинские огурцы», — предложил Сирота.

По мнению истринского фермера, для раскрутки небольших брендов могут использоваться все инструменты социальной и наружной рекламы.

«Действительно, очень часто, к сожалению, фермерские хозяйства недополучают поддержку. И во многих регионах очень часто это недоступно и очень часто львиную долю субсидий, кредитов и прочего забирают агрохолдинги. Часто власти оставляют маленькие хозяйства на периферии своего внимания», — добавил Олег Сирота.

Владимир Путин поддержал Бориса Акимова, но при этом он уточнил, что государство уже оказывает серьезную поддержку сельхозотрасли. По словам президента, из 254 млрд рублей, направленных на поддержку отрасли, 45% выделяются крупным производителям, 16% — фермерским хозяйствам. При этом объем фермеров составляет лишь 12%.