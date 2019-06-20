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Путин пошутил про косы летчиц, отвечая на вопрос о девушках в военной авиации

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Путин пошутил про косы летчиц, отвечая на вопрос о девушках в военной авиации

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии пошутил про косы летчиц Краснодарского высшего военного авиационного училища, которые помещаются в шлемофоны.

Студентки обратились к президенту с вопросом, можно ли девушкам работать не только в транспортном, но и в других направлениях военной авиации. Вопрос от коллектива задала летчица Алла Самкова с шикарной косой на плече. Президент акцентировал внимание на прическе девушки.

«Думаю, ваша замечательная коса поместится в шлемофон. Других препятствий я не вижу», — пошутил президент.

Путин пошутил про косы летчиц, отвечая на вопрос о девушках в военной авиации

Говоря серьезно, он добавил, что девушки могут справится с задачами и в других сферах военной авиации. Единственное направление, которое вызвало сомнения у российского лидера — штурмовая авиация. Глава государства пояснил, что пилоты там испытывают серьезнейшие нагрузки.

В целом, Путин подтвердил, что не видит преград для дам в военной авиации, однако этот вопрос нужно обсудить со специалистами. Он предложил девушкам начать с транспортных самолетов, а затем продолжить осваивать и другую технику.

Также Путин, отвечая на вопрос 13-летней школьницы из Иваново, рассказал о том, что в Нахимовское военно-морское училище в Петербурге будут принимать женщин. 

Прямая линия с Путиным началась в 12.00 по московскому времени. Беседа президента с россиянами продлилась дольше четырех часов.

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Автор: Катерина Иванова
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