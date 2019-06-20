Путин потребовал решить проблему с ценами на авиакерасин в России

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин объяснил, как неразрешенный вопрос с ценами на авиакеросин отражается на росте стоимости билетов на внутренние перевозки в РФ.

«Правительство в режиме реального времени решало проблему на рынке топлива в РФ. Но в стабилизацию ситуации на рынке не включили авиакеросин. Цена в прошлом году скакнула на топливо на 30%, и следом билеты подрожали на 10%. 30% от цены на авиабилет — это расходы на топливо. Это упущение должно быть исправлено», — подчеркнул глава государства в ходе прямой линии.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), рост цен на авиакеросин в прошлом году ударил не только по внутреннему российскому рынку авиаперевозок, но и на международных направлениях.

В связи с этим ассоциация просила власти РФ увеличить налоговый вычет из акциза на топливо, чтобы снизить ущерб от скачка цен на авиакеросин.