Путин проконтролирует реализацию указа об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям Донбасса
Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин проследит за реализацией указа об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Донбасса. Об этом он заявил, выступая на прямой линии.
По его словам, соответствующие нормативные акты в конце апреля были приняты, однако многие украинцы, проживающие в России, до сих пор не могут получить российский паспорт, поскольку от них требуются документы, которые можно получить только на Украине.
«Уже знаю, что есть проблемы — от граждан Украины требуют документы, которые можно получить только на Украине. Поэтому я посмотрю, какие нужны корректировки в нормативную базу, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые нельзя исполнить», — подчеркнул Путин.
Напомним, что в конце апреля президент РФ подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
На сегодняшний день на территории РФ находятся более миллиона выходцев из этого региона, которые имеют различные документы: патенты на работу, виды на жительство (ВНЖ), разрешение на временное проживание (РВП). В МВД РФ отмечали, что 77 тысяч украинцев получили временное убежище или являются беженцами. Кроме того, в ведомстве констатировали, что для граждан соседней страны сформированы все условия для облегченной процедуры получения российского гражданства.