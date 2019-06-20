Путин посоветовал Зеленскому, как решить проблему Донбасса

Москва, 20 июня. Президенту Украины Владимиру Зеленскому, не раз заявлявшему о стремлении завершить гражданскую войну на юго-востоке страны, нужно пойти на диалог с республиками Донбасса. Такой совет политику дал российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии.

Главе РФ через социальную сеть «ВКонтакте» поступил вопрос о возможности встречи с Зеленским, который 20 мая вступил в должность президента Украины. Отвечая, Путин назвал политика талантливым человеком и вспомнил, как видел его выступления в Москве на КВН.

«Было талантливо и смешно. Но сейчас это не комедия, а трагедия. Раз стал главой государства, надо проблемы решать», — подчеркнул президент.

Путин обратил внимание на то, что Зеленский во время предвыборной кампании не раз заявлял о планах решить проблемы Украины и, в частности, Донбасса. При этом во время визита в Париж украинский глава заявил, что не собирается разговаривать с Донецкой и Луганской народными республиками, добавил президент РФ.

«А как тогда решать проблему? В истории нет ни одного примера, когда конфликты решались бы без диалога», — отметил Путин.

Он указал, что вопреки заявлениям Зеленского в Донбассе продолжаются обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, не снимается экономическая блокада с региона.

«Шаги навстречу – самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства», — заключил российский лидер.

Напомним, еще в ноябре 2014 года экс-глава Украины Петр Порошенко подписал документ, который стали называть «указом об экономической блокаде». По распоряжению Киева с территории Донбасса вывели госучреждения, тюрьмы и банки.

Выплату пенсий и заработных плат работникам бюджетной сферы региона Киев прекратил с середины лета 2014 года. В апреле 2015 года руководство ДНР и ЛНР стало самостоятельно выплачивать пенсии жителям республик, а с мая и заработные платы бюджетникам.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.