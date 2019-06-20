Путин рассказал, кто развалил Советский Союз

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Советский Союз развалила коммунистическая партия. Глава государства отметил во время прямой линии, что считает маловероятной возможность возвращения России к социализму.

Путин отметил, что за роспуск РСФСР проголосовали представители народа. По словам президента, ответственность за развал СССР несут выходцы из компартии, среди которых был и Михаил Горбачев.

Путин считает, что возврат к социализму маловероятен, поскольку наша страна изменилась, стала другой.

«Это возможно только через очень тяжелые внутренние конфликты», — подчеркнул глава государства.

Президент РФ отметил, что, даже если возврат социализма и возможен, он не знает, будет ли это положительными изменениями.

«Одно дело национализировать все и вся, а другое дело добиться, чтобы все отрасли работали», — пояснил Путин.

Возврат к социализму глава государства считает темой для отдельной большой дискуссии.

В этом году Владимир Путин отвечал на вопросы граждан в прямом эфире в 17-й раз. Задать вопрос президенту РФ можно было вплоть до конца трансляции. Обращения принимались по телефону и через SMS-сообщения. Также глава государства ответил на вопросы зрителей в студии и представителей регионов, с которыми президент выходил на связь в прямом эфире. Федеральное агентство новостей вело текстовую онлайн-трансляцию прямой линии.