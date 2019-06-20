В Совфеде считают, что дело убитого на Украине журналиста могут замять

Москва, 20 июня. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал смерть украинского журналиста Вадима Комарова. Он отметил, что Украина занимает первое место в Европе по числу убитых журналистов.

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что избитый в начале мая журналист Комаров скончался, не выходя из комы. Нападение произошло в Черкассах, возбуждено уголовное дело.

Нацполиция Украины расследует дело по статье о покушении на умышленное убийство. Клинцевич указал, что Украина занимает первое место среди европейских стран по числу нападений на сотрудников СМИ.

«Причем преступления против журналистов расследуются из рук вон плохо, и виновные практически всегда уходят от ответа», — сказал парламентарий.

Клинцевич напомнил, что три года назад в Киеве погиб журналист Павел Шеремет. К громкому преступлению хотели привлечь американских расследователей из ФБР. Однако заказчики убийства до сих пор не названы.

Ранее глава НСЖУ Томиленко высказался о том, кто мог быть причастен к смерти Комарова. По его мнению, журналист всегда был неудобным для местных политиков. Он «путался у них под ногами, задавал неудобные вопросы». По словам Томиленко, погибший занимался резонансными делами.