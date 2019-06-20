Омбудсмен ЛНР отреагировала на заявление Путина о возвращении граждан РФ из тюрем Украины

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в эти минуты. Отвечая на вопрос журналиста из Киева о будущем минских договоренностей после президентских выборов на Украине и обмене заключенными в России и на Украине, российский лидер отметил, что эта проблема требует комплексного решения.

«Мы в первую очередь должны подумать о гражданах России на Украине», — уверен Путин.

Федеральное агентство новостей обсудило это заявление с представителем Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководителем рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных, омбудсменом ЛНР Ольгой Кобцевой.

«В минском формате передача заключенных, осужденных вне конфликта в Донбассе, не обсуждается. Это прерогатива Украины и РФ. Это совершенно другой формат, — напомнила она. — Наша риторика такова: есть заключенные, которых мы передаем Украине. Это люди, которые были осуждены до 2014 года».

По словам собеседницы ФАН, есть взаимоотношения РФ и Украины, где взаимодействуют уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова.

«Есть заявление Москальковой, где она говорит, что рада изменению политической ориентации Украины в этом вопросе», — добавила Кобцева.

Она также уточнила, что в рамках минского переговорного процесса обсуждается освобождение незаконно удерживаемых людей или, иными словами, «обмен пленными».

«Это компетенция переговорного минского процесса. Вот здесь мы и работаем. Было уже второе заседание с участием назначенной госпожи Лутковской. То есть то, что инициировал [президент Украины Владимир] Зеленский, — это пока разговоры, обмен информацией, обмен позициями. Говорить о каком-то прогрессе и так далее еще очень рано», — констатировала омбудсмен ЛНР.

Напомним, что гражданская война началась на территории Украины в апреле 2014 года. По разным оценкам, ее жертвами с обеих сторон — востока и запада страны — стали от 10 тысяч до 30 тысяч человек, включая военных и гражданских. Что же касается пленных и пропавших без вести, то речь может идти о нескольких сотнях человек.