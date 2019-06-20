Путин похвалил блогера Сардарова за рекламу шаурмы

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин похвалил блогера Амирана Сардарова за рекламу шаурмы, которую тот успел озвучить во время своего вопроса в эфире прямой линии.

Сардаров, который является автором популярного YouTube-канала «Дневник хача», задал главе государства вопрос о том, для чего был принят закон о надежном Интернете. Прежде, чем Путин начал отвечать, видеоблогер прорекламировал свое заведение «Шаурму Х@чу».

«В Москве у меня сама вкусная шаурма. Всех приглашаю», — сказал Сардаров.

Президент России оценил «находчивость» видеоблогера и похвалил его.

«Хорошо, молодец, воспользовался, чтобы прорекламировать товар, — и правильно сделал», — сказал Владимир Путин.

Отвечая на вопрос блогера, глава государства подчеркнул, что закон о надежном Интернете направлен на поддержание стабильной работы Рунета, и речь не идет об ограничениях в Сети.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на «оригинальный PR-ход» Сардарова. Реклама шаурмы во время прямой линии с президентом уже стала поводом для шуток в Сети.

В эфире прямой линии вопросы президенту России также задали глава паблика MDK Роберто Панчвидзе и известный российский публицист Дмитрий Пучков.

Напомним, с 12.00 стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. На 17-ю по счету прямую линию поступило более 1,5 миллиона вопросов. Сообщалось, что приложение и колл-центр программы подвергаются кибератакам из-за рубежа, однако специалистам удается их отражать.

Напомним, рекордсменом по продолжительности стал эфир в 2013 году — тогда прямая линия длилась 4 часа 47 минут. За это время Владимир Путин успел ответить на 80 вопросов.