Боевики «ан-Нусры» атаковали мирные кварталы в южном пригороде Алеппо

Дамаск, 22 июня. Двенадцать мирных жителей были убиты и пятнадцать ранены в результате нападения террористических групп на деревню аль-Вадхи, расположенную в южном пригороде Алеппо. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Сторонники запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1, развернутые в окрестностях западного Алеппо со стороны города Хан-Туман, открыли ракетные удары по домам в деревне Аль-Вадхи на южной окраине города, в результате погибли 12 мирных жителей и были ранены 15 человек, некоторые частные дома и личное имущество местных жителей получили материальный ущерб.

В нашем распоряжении появилось видео с места происшествия:

Все раненые были доставлены в городские больницы для получения необходимого медицинского лечения.

Напомним, что на западе и юго-западе сирийского Алеппо существуют террористические группы, большинство из которых связаны с «ан-Нусрой», нападают на жилые кварталы города и близлежащие деревни и поселки, что, как правило, приводит гибели и ранениям мирных жителей, среди которых много женщин и детей.

Ранее сообщалось, что в сирийских провинциях Хама и Латакия зафиксированы нарушения прекращения огня со стороны боевиков. По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Алексея Бакина, боевики обстреляли 12 населенных пунктов за последние сутки.

1 Организация запрещена на территории РФ.