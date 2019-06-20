Житель Ульяновской области потребовал от коммунистов сдать депутатские мандаты

Ульяновск, 20 июня. Житель города Димитровград Ульяновской области потребовал от депутатов КПРФ сдать мандаты из-за скандала с земельными участками для многодетных семей.

Жители города решили привлечь внимание депутатов к вопросу о выделении земельных участков многодетным семьям. Они написали под окнами администрации «Дума, одумайся!».

Депутаты от КПРФ отреагировали на призыв местных жителей. Депутат Александр Ерышев обратился в полицию с просьбой разобраться с авторами надписи.

Димитроградцы не ожидали такой реакции от коммунистов, они думали, что представители этой партии помогут защитить их права. Один из местных жителей написал открытое письмо к членам партии КРПФ и оставил его у здания мэрии, пишет «ФедералПресс».

Он жестко раскритиковал коммунистов, которые «не поддерживают спорт, закрывают МФЦ, кружки для детей». Последней каплей стало лишение многодетных семей положенной им земли.

«От лица всех жителей Димитровграда я призываю их сдать свои мандаты!» – написал возмущенный житель.

Скандал вокруг земли разгорелся после решения властей города не выделять деньги на межевание земли. Отметим, что многодетные семьи должны получить участки до конца 2019 года.