Умер бывший посол СССР в Великобритании

Москва, 20 июня. Бывший посол СССР в Великобритании, государственный и общественно-политический деятель Леонид Замятин скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

Отмечается, что дипломат ушел из жизни в среду, 19 июня. Причины его смерти не раскрываются. Замятин появился на свет 9 марта 1922 года в станице Михайловская на Кубани.

В 1944 году он окончил Московский авиационный институт. Также в 1946 году Замятин получил диплома Высшей дипломатической школы министерства иностранных дел СССР. Позже он работал в МИД с 1946 по 1991 год, был послом Советского Союза в Великобритании с 1986 по 1991 год.

Кроме того, Замятин также ранее занимал должность постпреда СССР при МАГАТЭ.

Ранее скончался посол России в Сенегале и Гамбии Сергей Крюков. Сообщение опубликовала пресс-служба диппредставительства.