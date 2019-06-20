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Путин прояснил вопрос о возможном объединении России и Белоруссии

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Путин прояснил вопрос о возможном объединении России и Белоруссии

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии пояснил, что Россия и Белоруссия не объединяются в одно государство, а создают Союзное государство.

Глава России подчеркнул, что вопрос об объединении с Белоруссией в одно государство не стоит.  Он пояснил, что страны создают Союзное государство. Есть соответствующий договор, который реализован не до конца. В частности, не была реализована инициатива об общем парламенте.

«Россия и Белоруссия сделали немало в реализации союзного договора, — заметил Путин, — но этого недостаточно, можем и должны больше».

Президент намерен обсудить эти вопросы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Прямая линия с Путиным началась в 12.00 по московскому времени. Во время прямого эфира вопросы также можно задавать через приложения «Москва — Путину» и «ОК Live».  На 17-ю по счету прямую линию поступило более 1,5 миллиона вопросов.

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Автор: Катерина Иванова
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