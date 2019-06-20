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Путин выступил за сокращение числа арестов предпринимателей

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Путин выступил за сокращение числа арестов предпринимателей

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сокращать число арестов предпринимателей по экономическим статьям и заменять их более мягкой мерой пресечения.

«Можно ли увеличить использование в качестве меры пресечения залог? Можно и даже нужно! Наряду с домашним арестом и подпиской о невыезде. Но полностью исключить арест тоже нельзя, потому что, если богатый человек постоянно будет откупаться, граждане скажут: «Раз богатый, значит все можно», — отметил он, выступая на прямой линии.

Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день есть проблема бесконечного содержания подозреваемых под стражей, поэтому практика освобождения под залог должна расширяться. Путин призвал Генпрокуратуру и Верховный суд до конца ноября подготовить свои предложения по изменению сложившейся ситуации.

Путин также пошутил про подозреваемых в экономическом преступлении граждан, которые сбегают из России за границу, опасаясь уголовного преследования. По его словам, такое иногда происходит, но у российских правоохранителей «длинные руки».

Путин выступил за сокращение числа арестов предпринимателей

Напомним, что о необходимости сокращать число арестов предпринимателей президент РФ заявлял еще во время своего обращения к Федеральному Собранию.

Традиционная прямая линия с президентом проводится каждый год. Российские телеканалы выделили три часа на освещение этого мероприятия, однако оно может растянуться и на более длительное время. Обычно в ходе прямой линии поднимаются как общие вопросы, касающиеся преимущественно экономики и социальной сферы, так и частные проблемы отдельных россиян. Последние нередко решаются буквально в прямом эфире, до окончания передачи.

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Автор: Антон Соколов
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