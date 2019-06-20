Сирия, 20 июня. В Алеппо умер один из лидеров «Фронта национального освобождения», ВВС Сирии ударили по «Джейш Аль-Изза» в Хаме. В Дейр-эз-Зоре курды продолжают обыски и аресты. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: атаковали позиции радикалов в Идлибе и на северо-западе Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбивают атаки джихадистов на северо-западном фронте провинции Хама.

Курды: провели рейд и арестовывают мирное население на востоке Дейр-эз-Зора, подозреваются в организации подрыва автомобиля в Алеппо.

«Фронт национального освобождения»: лишился одного из лидеров в результате теракта на севере Алеппо.

«Фатх аль-Мубин»: завила, что в горных районах ее боевикам якобы удалось подбить БМП САА.

Провинция Алеппо

В городе Аббин-Саббан был взорван автомобиль, в котором находится один из лидеров группировки «Фронт национального освобождения». Пока что неизвестно кем был организован подрыв.

Поступили новые данные о жертвах взрыва в Африне. Согласно сообщения курдского новостного портала ANHA, взорванный автомобиль принадлежал протурецким боевикам и во время взрыва пострадал водитель и несколько боевиков, которые находились вместе с ним. Наиболее вероятный организатор подрывов – курдские отряды самообороны, которые ведут партизанскую войну с протурецкими формированиями на севере Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции курдские бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) провели рейд в поселке Хатла. Задержания подозреваемых в пособничестве боевикам «спящих ячеек» «Исламского государства»1 продолжаются. Только за вчерашний день курдами были арестованы три десятка человек, подозреваемых в пособничестве боевикам ИГИЛ1. Несмотря на активные поиски виноватых, нападения на курдские патрули и обстрелы КПП не стали происходить на подконтрольной им территории реже.

Провинция Идлиб

В деревне Мастум ВВС Сирии ударили по укреплениям джихадистов, как передал новостной портал SYR Television. Информация о потерях радикалов в живой силе и технике уточняется.

Каналы превдогуманитарной организации «Белые каски» размещают фейковые сообщения о том, что сирийская армия якобы бомбит жилые кварталы города Маарет-Нуман, и якобы ракетный удар был нанесен по госпиталю «Белых касок», в результате чего скончались два медика и десять жителей. Однако в пропаганду спонсируемой США организации пока охотно верят только оппозиционные источники, забывая, что теми же «Белыми касками» были инсценированы атаки в городе Дума, сфальсифицированные для того чтобы у международной коалиции появились основания расширить свое военное присутствие в Сирии.

Тем временем, как передает новостное агентство ТАСС, лагерь для беженцев Харджилла в Дамаске принял полторы тысячи сирийцев, бежавших из занятого боевиками Идлиба через гуманитарные «коридоры» созданные САА. После окончания боевых действий в провинции жители надеются вернуться в свои дома.

Провинция Хама

По данным Twitter-канала SMM Syria, Ваэль Мустафа, один из полевых командиров группировки «Джейш аль-Изза», погиб в результате авиаудара на севере провинции. Еще 11 боевиков скончались в результате точечных ударов ВВС Сирии, нанесенных по укреплениям «Джейш аль-Изза» в окрестностях города Аль-Латамина. Сирийские ВВС сосредоточили большинство своих ударов на горных склонах .

Боевики «Фатх аль-Мубин» заявили, что ими была уничтожена боевая машина пехоты САА в ходе боев у Аль-Джабина, как передал новостной канал Step News Agency. Тем не менее данное заявление еще следует проверить, так как официальными СМИ не было подтверждено потерь сирийской армии на северо-западе Хамы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)