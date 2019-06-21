«Эхо Москвы» и Znak.com не желают мириться с альтернативным мнением и ведут идеологическую цензуру

Редакция радиостанции «Эхо Москвы» все никак не может смириться с мнением, которое отличается от ее собственного, и проводит политику идеологической цензуры. Но как же свобода слова, спросите вы? Да никак. «Либеральные» СМИ в очередной раз демонстрируют свое истинное нутро. Свободу слова они понимают явно как-то по-своему.

Ранее Федеральным агентством новостей был запущен публичный проект: с официальных аккаунтов нашей редакции публикуются комментарии к новостям и мнениям в различных блогах, социальных сетях и на сайтах других СМИ, в том числе на официальном сайте «Эхо Москвы». У официального аккаунта ФАН соответствующее название и узнаваемый логотип. Он поддерживается штатными сотрудниками редакции.

Едва восстановив свой аккаунт после очередной блокировки, 17 июня ФАН было снова заблокировано. Уже в восьмой раз! Ранее аккаунт Федерального агентства новостей был заблокирован 15 и 16 июня. Причина блокировки для нас до сих пор остается неизвестной. Однако мы считаем, что «Эхо Москвы» ведет против нас политику идеологической цензуры.

При этом ФАН вело аргументированный диалог с читателями «Эхо Москвы». И самое главное — мы находили понимание и поддержку среди пользователей официальной группы «Эхо Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, идеологическую цензуру против нас начал вести и Znak.com. 20 июня официальный аккаунт ФАН в социальной сети «ВКонтакте» был заблокирован, а часть опубликованных комментариев — удалена.

Как считает ФАН, подобные выходки так называемых либеральных СМИ — откровенно грубое нарушение свободы слова. В связи с этим мы отправили официальный запрос в РКН с просьбой провести проверку и принять соответствующие меры.

ФАН по-прежнему ждет от наших оппонентов аргументированных ответов на заданные вопросы, а также незамедлительной разблокировки аккаунта редакции.

Напомним, что на путь идеологической цензуры и репрессий встали RTVI, The Bell, «Деловой Петербург», The Insider, «Радио Свобода», «Настоящее время», «Медиазона», «Новая газета», «Сноб», «Дождь», и TJournal. Затем к ним присоединились Meduza, «Росбалт», Republic.

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь, комментируя ФАН объявленную нам идеологическую цензуру, отметил, что ни в одной стране мира в понятие «либерал» не вкладывается тот же смысл, что в России. Если в других обществах либерал — просто человек конкретных взглядов, то в России это прежде всего член определенной группы, жестко противопоставляющей себя большинству.

«У этой группы есть вожди и гуру, ритуальные фразы и действия, догматы — словом, все признаки тоталитарной секты. Так же как в секте, вожди могут конфликтовать друг с другом по вполне прагматичным и материальным причинам, но от массовки требуется мировоззренческое единство», — пояснил эксперт.

По словам аналитика, такие понятия, как «свобода слова», «верховенство права», «толерантность» для российских либералов носят сакральный характер, но имеют слабое отношение к практике. Журналисты, так же как политики или деятели культуры, четко делятся на своих и чужих.

«Неудивительно, что вести диалог с либералами трудно, порой практически невозможно. В большинстве своем это люди с тоталитарным сознанием, оперирующие конкретным набором формул, неготовые не только вникнуть в иную точку зрения, но и просто терпеть ее. И «Эхо Москвы» — один из наиболее показательных примеров. Медиаресурс, который много лет занимает одну и ту же четкую пропагандистскую позицию, отказывает в праве на собственный голос своим же коллегам из другого лагеря», — заключил эксперт.

Однако ФАН не собирается никому затыкать рот. Напомним, любой желающий может высказывать свою точку зрения в комментариях — как на нашем официальном сайте, так и в соцсетях.