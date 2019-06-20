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Путин рассказал, что чувствует, когда его поручения не выполняют

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Путин рассказал, что чувствует, когда его поручения не выполняют

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин рассказал, что чувствует, когда его поручения не выполняют. Во время прямой линии его спросили: каковы границы терпения российского лидера.

«Дело ведь не в границах терпения, а в том, что нужно добиться результата. Я уже, честно говоря, много раз отвечал на вопросы подобного рода. Самое простое в моем положении: махать шашкой, гонять, выгонять, увольнять, строгие выговоры выносить и так далее… Это тоже нужно в отношении вопиющих случаев делать, безусловно. Но если кто-то чего-то не делает, я считаю, что в этом есть и моя вина», — ответил Путин.

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Автор: Сергей Петров
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