Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Путин отреагировал на жалобы о лечении детей «по СМС»

921
0 Оставить комментарий

Путин отреагировал на жалобы о лечении детей «по СМС»

Москва, 20 июня. Президенту РФ Владимиру Путину пожаловались на «лечение детей по СМС». Сообщение об этом поступило во время прямой линии с главой государства.

В ответ президент заметил, что это может быть связано с нехваткой ФАПов в регионах, и в этом необходимо будет разобраться.

Ранее президент выделил три главные проблемы российского здравоохранения. По его словам, во-первых, это недоступность медпомощи, нехватка специалистов и недостаточное обеспечение лекарствами. Несмотря на наличие этих сложностей здравоохранение в России все равно развивается, отметил глава государства.

 

 

 

 

 

 

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров