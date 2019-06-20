Путин отреагировал на жалобы о лечении детей «по СМС»
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Москва, 20 июня. Президенту РФ Владимиру Путину пожаловались на «лечение детей по СМС». Сообщение об этом поступило во время прямой линии с главой государства.
В ответ президент заметил, что это может быть связано с нехваткой ФАПов в регионах, и в этом необходимо будет разобраться.
Ранее президент выделил три главные проблемы российского здравоохранения. По его словам, во-первых, это недоступность медпомощи, нехватка специалистов и недостаточное обеспечение лекарствами. Несмотря на наличие этих сложностей здравоохранение в России все равно развивается, отметил глава государства.
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