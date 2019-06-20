Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин объяснил, зачем был принят закон о надежном Интернете. Об этом главу государства спросил в ходе прямой линии популярный видеоблогер Амиран Сардаров.

Сардаров обратил внимание, что сейчас в Сети бурно обсуждают этот закон, который вступит в силу 1 ноября. По его словам, со стороны это выглядит как попытка изолироваться от внешнего мира.

«Блогеры недоумевают, зачем это. Можете честно ответить, зачем этот закон приняли?» — обратился Сардаров к президенту.

В ответ глава государства подчеркнул, что речь совсем не идет об ограничениях в Интернете.