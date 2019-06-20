Профессор Кембриджа обвинил США в агрессивном протекционизме

Администрация президента США Дональда Трампа проводит агрессивную протекционистскую торговую политику с помощью введения дополнительных тарифов и других мер. Именно поэтому в настоящее время США не принимают активного участия во Всемирной торговой организации.

Об этом на экономической конференции «Россия — Африка» заявил профессор Кембриджского университета Ха Джун Чхан, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«США изменили Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) в свою пользу под угрозой протекционистских мер», — привел пример экономист.

Богатые страны постоянно пытаются подорвать многостороннюю систему, когда эта система не работает в их интересах, в то время как развивающимся странам лучше существовать именно в условиях многостороннего подхода, отметил ученый.

«Когда была создана Всемирная торговая организация, странами Запада декларировалось, что в рамках этой организации все страны смогут высказаться — и мнение каждого будет услышано», — напомнил Ха Джун Чхан.

Тем не менее политики, представляющие западный мир, говорили об этом, будучи уверенными в том, что будут приняты все их предложения, пояснил экономист.

«В первые несколько лет так все и работало, — рассказал ученый. — Количественное преимущество развивающихся стран не имело значения. Богатые страны давили на них».

Ха Джун Чхан вспомнил и «позорные сцены», когда на конференциях в ВТО в Сиэтле 1999 года и Канкуне 2003 года делегатов развивающихся стран просто выгоняли из зала. Однако впоследствии развивающиеся страны начинали сопротивляться линии Запада, и уже в середине 2000-х в организации накопилось множество разногласий.

Именно это стало причиной того, что США отошли от активного участия в ВТО в последние годы. По этой же причине переговоры о торговых соглашениях США ведут не со всем Африканским континентом, а с отдельными странами и регионами.

«Стратегия «Разделяй и властвуй» по-прежнему эффективнее для Запада», — констатировал экономист.

Но такой подход не является выгодным для самих стран Африки, которые в настоящее время нуждаются в глубокой интеграции.

«Таким образом, многосторонняя система ВТО распалась, и ее необходимо восстановить. Но и в ней есть несовершенство. Эта система нуждается в радикальной реформе», — подытожил профессор Кембриджского университета Ха Джун Чхан.

Ранее министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина заявила, что политика США привела к тому, что фундамент мировой торговой системы стал давать трещины.