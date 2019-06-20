Путин призвал ускорить темпы технологического развития России

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии призвал ускорить темпы технологического развития страны. Так глава РФ ответил на вопрос генерального директора группы компаний «Яндекс» Елены Буниной.

Она рассказала российскому лидеру, что «Яндекс» хочет стать мировой технологической компанией, и это со временем становится возможным. Бунина спросила, возможно ли, по мнению президента, создать правовые режимы, чтобы российские компании стали лучшими в мире.

«Сам хочу, но мы должны учитывать особенности страны», — ответил президент.

Путин напомнил о яркой присказке: «Там, где русскому хорошо, немцу может быть смерть». Он призвал ускорить темпы технологического развития России, и указал, что страна гордится «Яндексом», который в настоящее время успешно конкурирует с американской корпорацией Google.

«В «Сколково» создан полигон, где обкатывают беспилотные аппараты. Нужно делать быстрее и развивать в регионах», — добавил глава РФ.

В четверг проходит прямая линия с президентом РФ, она 17-я по счету, поступило более 1,8 миллиона вопросов. Напомним, рекордсменом по продолжительности стал эфир в 2013 году – тогда прямая линия длилась 4 часа 47 минут. За это время Путин дал ответ на 80 вопросов. Отметим, что по ряду поступивших к главе государства обращений уже проводятся проверки.

Ранее стало известно, что российская компания «Яндекс» выпустит на дороги публичного пользования в текущем году порядка 100 беспилотных автомобилей.