Путин рассказал, как вывести российские технологические компании на международный уровень

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить налоговые преференции российским технологическим компаниям. Это позволит вывести такие организации на международный уровень, сообщил глава страны, отвечая на вопрос во время прямой линии.

У Путина уточнили, какие меры нужно предпринять, чтобы программисты, работающие в российских технологических компаниях, чувствовали себя так же, как и сотрудники корпораций, расположенных в Силиконовой долине. По словам президента, для этого необходимо обеспечить поддержку государства таким организациям.

Путин отметил, что для развития ИТ компаний России нужны не только налоговые преференции, но и поддержка экспорта. Российское программное обеспечение должно выйти на мировой уровень.

«Что особенно важно — обеспечить рынок для наших программистов, особенно в чувствительных сферах — госуправлении, энергетике, финансовой сфере, крупных компаниях, чтобы гарантировать суверенитет и обеспечить безопасность. Нужно на правительственном уровне принимать решения», — подчеркнул Владимир Путин в прямом эфире.

Передача «Прямая линия с Владимиром Путиным» выходит в эфир в 17-й раз. В этом году до начала трансляции было получено более 1,5 миллиона обращений от граждан. Во время прямой линии задать вопрос Путину можно по телефону, либо с помощью SMS-сообщения. Все звонки и сообщения являются бесплатными для граждан РФ и абонентов российских мобильных операторов. Федеральное агентство новостей ведет текстовую онлайн-трансляцию прямой линии.