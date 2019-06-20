Путин заявил, что с чиновников и правоохранителей всегда будет особый спрос за коррупцию

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с замешанных в коррупции чиновников и правоохранителей в России всегда будет особый спрос. Об этом он сказал, выступая на прямой линии, которая проходит в эти минуты.

Глава государства добавил, что у него нет печатных слов в отношении коррупционеров, которые крадут миллиарды рублей у государства и россиян.

«Иногда лучше вслух эти слова не произносить. Это не смешно. Это миллиарды. Просто нет слов, печатных во всяком случае. Но это не должно нас останавливать в борьбе с коррупцией», — подчеркнул Путин.

Российский лидер подчеркнул, что подобная проблема есть во всех странах мира. Главный вопрос, на который необходимо обратить внимание — это неотвратимость наказания. И российские власти занимаются борьбой с коррупцией. Число подобных преступлений, по словам Путина, в последнее время заметно снизилось.

Напомним, что традиционная прямая линия с президентом проводится каждый год. Российские телеканалы выделили три часа на освещение этого мероприятия, однако оно может растянуться и на более длительное время. Обычно в ходе прямой линии поднимаются как общие вопросы, касающиеся преимущественно экономики и социальной сферы, так и частные проблемы отдельных россиян. Последние нередко решаются буквально в прямом эфире, до окончания передачи.