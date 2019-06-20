Москва, 20 июня. Сроки визита российской делегации в Грузию после акции украинских радикалов в парламенте сокращать не планируется, рассказал глава российской делегации Сергей Гаврилов.

Украинский дипломат устроил скандал российскому коллеге в Грузии. Ранее сообщалось, что посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул выступление руководителя Межпарламентской ассамблеи православия, российского дипломата Сергея Гаврилова в знак протеста. Как пишет РИА Новости, заседание было прервано экстремистской акцией радикалов, все делегации покинули здание парламента.

Гаврилов уточнил, что российская сторона будет продолжать работу. Он напомнил, что делегацию из Москвы поддерживают члены делегаций от Иордании до Казахстана, Азербайджана, Армении.

«Все будет пока в плановом режиме, ничего не будем сокращать, пока не обсудим всю повестку дня», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Межпарламентская ассамблея православия приняла резолюцию о неизменности канонического устройства Украины. В мероприятии принимают участие парламентские делегации из 25 государств, в том числе из Украины.

Напомним, по данным канонической Украинской православной церкви, с 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, при поддержке радикалов на территории страны были захвачены около 50 храмов.

После создания «Православной церкви Украины» — появление этой структуры лоббировал лично бывший президент Украины Петр Порошенко — ситуация с давлением на каноническую православную церковь на Украине усугубилась.