Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Путин рассказал об ответственности за «коррупционное безобразие» в России

1 208
0 Оставить комментарий

Путин рассказал об ответственности за «коррупционное безобразие» в России

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин рассказал о борьбе с коррупционными преступлениями в России. Автор одного из обращений к главе государства спросил, чувствует ли Путин ответственность за «это безобразие» — коррупцию в стране.

«Во-первых, конечно, я чувствую ответственность за «это безобразие», а если бы я не чувствовал — вы бы об этом не знали», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что борьба с коррупцией в стране должна быть открытой и гласной.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров