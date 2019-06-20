Путин рассказал об ответственности за «коррупционное безобразие» в России

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин рассказал о борьбе с коррупционными преступлениями в России. Автор одного из обращений к главе государства спросил, чувствует ли Путин ответственность за «это безобразие» — коррупцию в стране.

«Во-первых, конечно, я чувствую ответственность за «это безобразие», а если бы я не чувствовал — вы бы об этом не знали», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что борьба с коррупцией в стране должна быть открытой и гласной.