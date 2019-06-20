Путин заявил об отсутствии в России экономической системы 90-х годов

Москва, 20 июня. В настоящее время в России нет экономических проблем из 90-х годов, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время в стране нет долгов, нет зависимости от Международного валютного фонда (МВФ). Кроме того, добавил Путин, в России растут золотовалютные резервы.

«У нас нет долгов, — констатировал российский президент. — У нас есть, к сожалению, единичные случаи, связанные с несвоевременной выплатой заработной платы даже с долгами. Но у нас ничего подобного нет из того, что было в 90-х, когда полгода не платили зарплаты, денежное довольствие военнослужащим не платили месяцами. Единственным источником существования часто оставалась пенсия, да и то не платили своевременно, она была ничтожной. Но ничего из этого сейчас нет».

Путин отметил, что страны со смешанной экономикой развиваются быстрее, чем другие. Например, Китай является одним из локомотивов, добавил российский президент.