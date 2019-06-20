Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин рассказал, куда исчез древнерусский народ чудь. Глава страны уверен, что эта народность ассимилировалась.

Путин убежден, что чудь не исчезла окончательно. Президент напомнил, что в нашей стране проживало много народностей.

«Все это является частью нашего культурного кода», — подчеркнул Путин.

В этом году Владимир Путин отвечает на вопросы граждан в прямом эфире в 17-й раз. Задать вопрос президенту РФ можно вплоть до конца трансляции. Обращения принимаются по телефону и через SMS-сообщения. Также глава государства ответит на вопросы зрителей в студии и представителей регионов, с которыми президент выйдет на связь в прямом эфире. Федеральное агентство новостей ведет текстовую онлайн-трансляцию прямой линии.