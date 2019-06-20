Путин рассказал, куда исчез древнерусский народ чудь
Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин рассказал, куда исчез древнерусский народ чудь. Глава страны уверен, что эта народность ассимилировалась.
Путин убежден, что чудь не исчезла окончательно. Президент напомнил, что в нашей стране проживало много народностей.
«Все это является частью нашего культурного кода», — подчеркнул Путин.
В этом году Владимир Путин отвечает на вопросы граждан в прямом эфире в 17-й раз. Задать вопрос президенту РФ можно вплоть до конца трансляции. Обращения принимаются по телефону и через SMS-сообщения. Также глава государства ответит на вопросы зрителей в студии и представителей регионов, с которыми президент выйдет на связь в прямом эфире. Федеральное агентство новостей ведет текстовую онлайн-трансляцию прямой линии.